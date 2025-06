Samen in Aalsmeer naar klimaatneutraal in 2050

Aalsmeer – Het Masterplan Energie Aalsmeer is dinsdag 3 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Flower Art Museum ondertekend door acht betrokken partijen. Het was de officiële kickoff van de plannen, die moeten leiden tot een volledig klimaatneutraal Aalsmeer in 2050. De ondertekening vond plaats tijdens de inspirerende tentoonstelling De Kunst van het Onverwachte.

De Gemeente Aalsmeer, Greenport Aalsmeer, Royal FloraHolland, ondernemersvereniging NOA, woningcorporatie Eigen Haard, Participe Amstelland, bewonersorganisaties Aalsmeer Fossielvrij en Nieuw Aalsmeer ondertekenden officieel het Masterplan. Deze acht partijen organiseren sinds vorig jaar het co-creatieproces richting het Masterplan. Maar ook de aanwezige inwoners, ondernemers, de netbeheerder, maatschappelijke organisaties en de provincie konden tekenen.

“De energie is voelbaar”

“Met dit Masterplan Energie volgen we de doelen uit het Klimaatakkoord om klimaatneutraal te zijn in 2050″, zegt wethouder Sybrand de Vries. “Maar wat zo bijzonder is in Aalsmeer, is dat we dit sámen doen. De energie is voelbaar en de afspraak is duidelijk, dit is pas het begin.” Jaap Overbeek van Aalsmeer Fossielvrij voegt daaraan toe: “Voor bewoners is het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Sommige inwoners zetten samen stappen, met het verduurzamen van woningen in hun straat.” Greenport Aalsmeer is ook een van de ondertekenaars van het Masterplan. Zij wil zelfs best wel sneller. “Als glastuinbouwsector zijn we zelfs nog ambitieuzer: wij hebben afgesproken klimaatneutraal te zijn in 2040”, zegt Ronald van den Breevaart. “Het is belangrijk dat we met elkaar aan de slag gaan. En er gebeurt ook al heel veel.”

Intensief traject

Het masterplan is het resultaat van een intensief traject waarin meer dan 120 mensen meewerkten aan plannen om ervoor te zorgen dat Aalsmeer in 2050 volledig klimaatneutraal is: er wordt dan minder energie verbruikt en alleen nog duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen.

Samen aan de slag

Na het ondertekenen gingen deelnemers direct aan de slag met de uitvoering. Ze gingen met elkaar in gesprek over projecten zoals ‘de energietransitie van onderop’, ‘het verduurzamen van bedrijventerreinen’, ‘verkenning warmte’, ‘communicatie energietransitie’ en ‘de mogelijkheden van gelijkstroom’. Daarna werden inzichten gedeeld: zowel inwoners als ondernemers moeten worden ondersteund om te verduurzamen, én om zelf stappen te zetten.

Doe mee met de uitvoering

Iedereen kan meedoen aan de uitvoering van het Masterplan Energie. Er worden ondernemers op bedrijventerreinen gezocht, evenals inwoners die met hun buren willen verduurzamen, en iedereen die enthousiast is – ook als er nog geen concreet plannen zijn. Meedoen of meer weten? Stuur een e-mail naar energie@aalsmeer.nl.

Foto, van links naar rechts: Kees Buskermolen (Nieuw Aalsmeer), Coen Meijeraan (Royal FloraHolland), Monique Beernink (Participe Amstelland), Sybrand de Vries (Gemeente Aalsmeer), Ronald van den Breevaart (Greenport Aalsmeer), Jaap Overbeek (Aalsmeer Fossielvrij), Bob IJpelaar (Ondernemersvereniging NOA), Wim de Waard (woningcorporatie Eigen Haard). Foto: aangeleverd