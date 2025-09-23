Ruimere mogelijkheden voor inspreken bij commissies

Aalsmeer – Inspreken kon altijd al bij de beeldvormende commissies, maar dan alleen op onderwerpen die op de agenda stonden. Het presidium heeft nu besloten dat inwoners ook kunnen inspreken over onderwerpen die níet geagendeerd zijn.

Vanaf de vergaderingen in oktober komt er daarom een vast agendapunt ‘inspreken’. Dit punt wordt toegevoegd direct na de mededelingen vanuit de fracties.Hoe werkt het? Voor insprekers is 40 minuten beschikbaar: 30 minuten voor inwoners die het woord willen voeren en 10 minuten voor het stellen van vragen.Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.

Inspreken kan over alle onderwerpen op de agenda, én over onderwerpen die niet geagendeerd zijn. Met deze uitbreiding wil de gemeenteraad inwoners nog meer ruimte geven om hun ideeën en zorgen met de raad te delen. Inspreken of vragen? Aanmelden en contact opnemen kan via griffie@aalsmeer.nl. Vermeld naam, onderwerp en eventuele organisatie. Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.