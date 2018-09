Ruim 500 leerlingen op tuinbouwbezoek

Aalsmeer – Tijdens de aanstaande editie van Green Unplugged bezoeken ruim vijfhonderd leerlingen van middelbare scholen tuinbouwbedrijven in de greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek. Dit record maakte Mia Timmer van Wellantcollege / Groen onderwijscentrum bekend bij de kick-off van de derde editie van Green Unplugged bij Vianen Flowers, een van de achttien deelnemende bedrijven.

Doelstelling van Green Unplugged is de carrièrekansen in de groene sector beter onder de aandacht te brengen van leerlingen, docenten, decanen en ouders. Naast een rondleiding op een van de deelnemende bedrijven krijgen leerlingen twee groene workshops, bijvoorbeeld over flower design, voeding, internationale handel, DNA, social media, vloggen en marketing. Nieuw is dit jaar de workshop over logistiek.

Zien en ervaren

De ruim vijfhonderd leerlingen zijn afkomstig van 13 scholen uit (de omgeving van) Aalsmeer en Rijnsburg en bezoeken op zes ochtenden tuinbouwbedrijven, zoals Vianen Flowers. ”Door de leerlingen naar de bedrijven te halen, kunnen ze zelf zien en ervaren wat de tuinbouw is. En hoe ze daarin een carrière kunnen beginnen”, aldus Mia Timmer. Tijdens de kick-off op 13 september werden vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven bijgepraat en de specialisten, die workshops geven.

Namens de greenports Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer benadrukten Michiel Cappendijk respectievelijk Sander van Voorn het belang van een betere instroom en samenwerking voor de vitaliteit van de sector.

Over Groen onderwijscentrum

Binnen Groen onderwijscentrum, dat Green Unplugged organiseert, werken bedrijfsleven, onderwijs en overheidspartijen samen om jonge mensen aan te moedigen om voor een carrière in de tuinbouw te kiezen. Meer informatie op www.groenonderwijscentrum.nl. Green Unplugged wordt mede mogelijk gemaakt met steun van www.stimuflori.nl.

Foto: Vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven en workshopspecialisten bij de succesvolle kick-off van Green Unplugged 2018 gastvrij ontvangen bij Vianen Flowers.