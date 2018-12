Ruim 4.500 euro voor Urbanuskerk

Amstelland – In samenwerking met de International School of Amsterdam heeft The Amstel Gospel Choir zaterdag 1 december twee spetterende en liefdevolle benfietconcerten gegeven.

Deze concerten van The Amstel Gospel Choir zijn memorabele geworden vol vreugde, liefde en kracht. Uiteraard ontbraken de grote favorieten, zoals ,Stand by me’, ‘Joy to the World’ en superkrachtig ‘Don’t Cry’ niet. Het publiek heeft genoten en volop kunnen meedeinen, klappen, zingen en swingen. Twee unieke concerten om met veel plezier op terug te kijken.

Tijdens de avondvoorstelling reikte The Amstel Gospel Choir samen met de International School of Amsterdam al een cheque uit aan de Vrienden van de Urbanuskerk. Echter inmiddels kan gemeld worden dat deze twee concerten ruim 4.500 euro hebben opgebracht. Echt een top resultaat! Kijk voor meer info op: www.amstelgospel.nl.