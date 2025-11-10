Ruben Raadschelders 29e Prins van Poelgilderdam

Kudelstaart – Tijdens een feestelijke avond in Dorpshuis Kudelstaart heeft Carnavalsvereniging De Pretpeurders het startsein gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen. Hoogtepunt was de bekendmaking van de nieuwe Prins Carnaval: Ruben Raadschelders. Hij werd op ludieke wijze gepresenteerd als Prins Ruben den Eerste, de 29e Prins van Poelgilderdam.

Ruben volgt Prins Auke den Eerste op, die na twee jaar afscheid nam met een persoonlijke onderscheiding voor zijn hofhouding. Ook de jeugd kreeg een podium: Sem Buskermolen en Lana Koeleman, leerlingen van groep 8 van de Antoniusschool, zijn verkozen tot jeugdprins en jeugdprinses voor 2026.

Het thema voor het carnaval dit jaar is ‘een themaloos Carnaval’, een creatieve uitdaging voor de deelnemers aan de optochten om hier mee aan de slag te gaan. De grote optocht staat gepland voor zondag 15 februari 2026.

Foto: Prins Ruben den Eerste met jeugdprins Sem en jeugdprinses Lana. Foto: www.kicksfotos.nl