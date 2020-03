Rozen in tuin geven boost aan biodiversiteit

Amstelland – Rozen zijn niet alleen geliefd bij mensen, ze hebben ook een grote aantrekkingskracht op insecten en vogels. Plant je deze sieraden in de tuin dan geniet je niet alleen zelf, je helpt er ook de biodiversiteit mee.

Leven

Rozen zijn onmisbaar voor het leven in de tuin: insecten houden van rozen stuifmeel, de rozenbottels zijn in het najaar en de winter een welkome voedselbron voor vogels en rozenstruiken bieden een schuil- en nestplaats aan vogels en kleine zoogdieren. Het maakt je tuin of balkon een stuk spannender met al dat leven. Het is volop genieten van je rozen terwijl de biodiversiteit en passant een boost krijgt.

Zoemen

Vooral rozenbloemen met open hartjes zijn rijk aan stuifmeel, maar ook uit halfgevulde rozen verzamelen insecten als honingbijen, hommels en zweefvliegen stuifmeel. De geur van rozen is een extra wapen om ze al vanaf grote afstand te lokken. Op zonnige zomerse dagen kan het rondom een rozenstruik zoemen van de bijen! Als luizen de rozen ontdekt hebben, dan komen daar op hun beurt natuurlijke vijanden als lieveheersbeestjes en gaasvliegen op af.

Peuzelen

In het najaar en de winter eten vogels, waaronder lijsters, merels en koperwieken, de rozenbottels. Daarnaast peuteren sommige vogelsoorten, zoals groenlingen en puttertjes, de zaden uit de bottels. Deze vogels pikken ook veel luizen en rupsen van de plant. Naast voedsel, vinden vogels en kleine zoogdieren schuil- en nestgelegenheid in de rozenstruiken zelf.

Leuke weetjes

Wist je dat een aantal nachtvlinders, waaronder de zwartvlekwinteruil, roos als waardplant hebben? Ze hebben de roos nodig om te kunnen groeien en verpoppen. Het lichtgele stuifmeel van rozen komt vooral aan het eind van de ochtend vrij. De kans is groot dat je dan insecten ziet die helemaal bepoederd zijn. Knip bottelrijke rozen direct na de eerste bloei terug. De tweede bloei geeft insecten extra voedsel. Neem een kijkje op www.roses4gardens.nl voor meer rozeninformatie en -inspiratie.

Tekst en foto’s: iVerde.