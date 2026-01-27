Rotary ondersteunt actie ‘Hart voor kanker’

Aalsmeer – Met de overhandiging van een cheque van 500 euro door Rotary AMU voorzitter Rinze Bruinsma aan Betty Kooij en Netty van der Weijden van Team ‘Hart voor kanker’ wordt een bijdrage geleverd voor de organisatie van de Wereldkankerdag op 4 februari.

In het Raadhuis in Aalsmeer hangen van 26 januari tot 9 februari linten met hartjes als steun voor mensen die kanker hebben, hebben gehad of zijn overleden aan kanker. De Rotaryclub Aalsmeer, Mijdrecht Uithoorn (AMU)ondersteunt graag acties in de regio die echt verschil maken en mensen helpen, verbinden en versterken. Bruinsma gaf aan onder de indruk te zijn van alle activiteiten die worden gedaan om aandacht te besteden aan alle mensen in Aalsmeer en Kudelstaart die te maken hebben (gehad) met kanker of zijn overleden aan deze ziekte.

Foto (aangeleverd): Rotary AMU voorzitter Rinze Bruinsma overhandigt een cheque aan Betty Kooij en Netty van der Weijden van Team ‘Hart voor kanker’.

