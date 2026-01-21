Rotary AMU verbindt zich aan stichting Anders

Aalsmeer – De Rotary Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn (AMU) is een partnerschap aangegaan met Stichting Anders om inwoners van Aalsmeer en omgeving te ondersteunen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en voor wie bestaande hulp niet toereikend is. Stichting Anders richt zich op mensen die tijdelijk vastlopen, maar buiten reguliere regelingen vallen.

De stichting koppelt concrete hulpvragen aan lokale ondernemers, organisaties en professionals die bereid zijn hun kennis, vakmanschap of tijd belangeloos in te zetten. Het gaat nadrukkelijk niet om geld, maar om praktische hulp die direct bijdraagt aan herstel, perspectief en stabiliteit. Voor Rotary Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn sluit deze samenwerking naadloos aan bij haar maatschappelijke opdracht. De Rotaryclub bestaat uit betrokken professionals uit de regio die hun netwerk en expertise inzetten volgens het principe Service Above Self. Dankzij het partnerschap met Stichting Anders kan de club haar inzet in Aalsmeer en omgeving nog gerichter en concreter vormgeven.

“Juist in onze directe leefomgeving zien we situaties waarin mensen tussen wal en schip dreigen te vallen”, aldus Rotary Aalsmeer, Mijdrecht enUithoorn. “Via Stichting Anders kunnen wij onze talenten inzetten waar het echt verschil maakt, dichtbij huis.” Meer informatie over Stichting Anders en haar werkwijze is te vinden op stichtinganders.nl