Ron’s Ondernemerspodcast met Arnaud Brouwer

Aalsmeer – De nieuwste aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer staat online! Het is alweer de negende van de inspirerende podcast van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) waarin gastheer Ron Leegwater in gesprek gaat met een bekende Aalsmeerse ondernemer of publieke figuur aan de hand van hun favoriete muziek. Dit keer met Arnaud Brouwer, eigenaar van Jachthaven Stenhuis. In deze aflevering deelt Arnaud niet alleen zijn muzikale voorkeuren, maar ook andere aspecten van zijn leven en zijn werk als ondernemer. Aan bod komen onder meer de uitdagingen van de jachthaven en het voorzetten van een echt familiebedrijf. Maar ook zijn grote betrokkenheid bij het maatschappelijke leven in Aalsmeer en – even belangrijk voor Arnaud – het lopen van de Vierdaagse in Nijmegen als ultieme bron van ontspanning.

Muziek als rode draad

De rode draad in Ron’s Ondernemerspodcast zijn drie favoriete nummers van de geïnterviewde ondernemer. Bij Arnaud weerspiegelen deze nummers exact waar zijn hart ligt: lange afstanden lopen en een leven met en op het water. Aan de hand van deze muzikale keuzes gaat presentator Ron Leegwater met Arnaud in gesprek om een inkijkje te krijgen in zijn drijfveren en leven.

Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer brengt met zijn muzikale benadering persoonlijke en authentieke verhalen naar voren. Dit maakt de podcast tot een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale cultuur.

De negende aflevering van Ron's Ondernemerspodcast Aalsmeer is nu te beluisteren op Spotify. Luister direct op Spotify via Ron's Ondernemers Podcast Aalsmeer. Of kijk op de website van Nieuwondernemendaalsmeer: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl/rons-ondernemerspodcast-aalsmeer/

Foto: Ron Leegwater met Arnaud Brouwer van jachthaven Stenhuis (aangeleverd).