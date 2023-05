Rondleidingen in en rond Fort bij Aalsmeer

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 3 juni staat bij het Crash Museum en het Fort bij Aalsmeer in het teken van de geschiedenis van de forten. Ontdek op het mooie terrein van het Fort bij Aalsmeer een mooi stuk erfgoed dicht bij huis, een oase van rust op een steenworp afstand van Schiphol.

Bezoekers kunnen een rondleiding over het fortterrein en door de ongebruikte delen van het fort gebouw volgen. De bezoekers komen in delen van het fort die normaal niet voor hen toegankelijk zijn. De niet gebruikte delen van het fort zijn niet schoon en zijn koud, dus trek geen nette kleding aan en draag stevig schoeisel. Een zaklamp meenemen is een aanrader.

De rondleiding wordt begeleid door de gidsen Gijs en Reinier van de MEGA (Militair Erfgoed Groot Amsterdam). MEGA wil net als Crash het militair en geschiedkundig erfgoed in ere houden. Daarom werken beide organisaties samen in en om het fort. De rondleiding, in het fort en op het terrein, wordt voorafgegaan door een korte lezing over het Fort bij Aalsmeer en de Geniedijk. De rondleidingen beginnen om 11.00, 13.00 en 14.30 uur. Daarvoor of daarna kan het museum bezocht worden.

Vooraf aanmelden is wel een vereiste, omdat er en maximum geldt voor het aantal deelnemers per rondleiding. Opgeven kan via de website: www.crash40-45.nl. Het museum is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout en is iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur.

Foto: Jan Aukes