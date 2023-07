Rondleiding over Zorgvlied door Marcel Bergen

Amstelveen – Op zondag 6 augustus geeft Marcel Bergen, auteur van Wandelen over Zorgvlied, een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. Tijdens de twee uur durende rondleiding vertelt hij over de rijke historie van Zorgvlied.

De rondleiding gaat langs een groot aantal rijksmonumenten waarop meestal funeraire symbolen zijn aangebracht die populair waren in de negentiende eeuw. Regelmatig worden ook graven van bekende overledenen gepasseerd. Verder wordt kennis gemaakt met de parkaanleg van Zorgvlied: slingerende paden en overhellende bomen.

Na de wandeling is een goed beeld ontstaan van de bekendste begraafplaats van Nederland. De rondleiding begint om 13.00 uur en er is plaats voor maximaal vijftien bezoekers. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel een vereiste en kan via: rondleidingzorgvlied@ziggo.nl. Vermeld in de e-mail naam plus het aantal personen die wensen deel te nemen aan de rondleiding. Verzamelen op het terras achter de witte kantoorvilla.