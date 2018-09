Rondleiding over Zorgvlied

Amstelveen – Op zondagmiddag 23 september geven Marcel Bergen en Irma Clement, auteurs van ‘Wandelen over Zorgvlied’, een twee uur durende rondleiding over begraafplaats Zorgvlied.

De rondleiding gaat langs een groot aantal bijzondere historische en moderne graven die op Zorgvlied te vinden zijn. De auteurs geven uitleg bij de uitbundige funeraire symboliek uit de negentiende eeuw die is aangebracht op de rijksmonumenten van onder andere Oscar Carré (1891), Sophia Knoll (1890) en Adrianus Hartog van Banda (1873). Maar ook bij graven van bekende overledenen wordt stil gestaan.

Daarnaast vertellen ze meer over de tuin- en parkaanleg en de monumentale bomen op de begraafplaats. Ook komen moderne aspecten van Zorgvlied aan de orde, waaronder het ondergrondse grafkeldercomplex ‘t Lalibellum en het Crematorion.

Start rondleiding: 14.00 uur (tot ongeveer 16.00 uur). Verzamelen bij de witte kantoorvilla aan de Amsteldijk 273.

Deelname kost 10 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie of thee. Een plaats voor de rondleiding reserveren bij Zorgvlied kan telefonisch via 020-5404927 of stuur een mail naar: zorgvlied@amstelveen.nl