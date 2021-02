Rondje wandelen populair bij (thuis)werkers

Regio – (Thuis)werkende Nederlanders houden ervan hun wandelrondjes vast te leggen: voordat de wandeling wordt gestart, gaan de apps live. Bovendien geven mensen aan door de coronacrisis en het thuiswerken vaker te lopen; iets meer dan de helft wandelt dagelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Wandelnet (januari 2021). Bijna alle respondenten (96%) wandelen geregeld tot dagelijks op hun (thuis)werkdag. Dat maakt een rondje lopen tot de meest populaire dagactiviteit van (thuis)werkend Nederland. Een derde van de respondenten logt in op bijvoorbeeld Strava, Ommetje of Runkeeper. Eveneens een derde houdt het aantal stappen precies bij door een stappenteller of andere app. 25% van de respondenten deelt de (werk)wandeling via social media, bijvoorbeeld door het plaatsen van een selfie.

Weeting

Meer dan de helft van de respondenten houdt met enige regelmaat een wandelende meeting, zogenoemde ‘weeting’, of is erin geïnteresseerd. De balans tussen werkgevers die hun werknemers stimuleren om een ommetje te maken en werkgevers die dat niet doen, is ongeveer in evenwicht (respectievelijk 45/42%). Behalve ‘weetings’ moedigen werkgevers hun werknemers ook aan tot een georganiseerde lunchwandeling of deelname aan de Ommetje-app. De Ommetje Bedrijven Challenge voorafgaand aan de Wandel tijdens je Werk-dag is een initiatief van Wandelnet i.s.m. de Hersenstichting.

Vaker en alleen

De voornaamste redenen om te wandelen tijdens een (thuis)werkdag zijn: een ‘frisse neus halen’ en om ‘fit en gezond’ te blijven. Ook ‘ontspanning’ en ‘het hoofd leegmaken’ worden vaak genoemd. Het grootste deel (59%) van de wandelaars probeert steeds een ander rondje te maken vanaf de (thuis)werkplek. De meesten (77%) gaan alleen op pad tijdens het (thuis)werkrondje. Ruim de helft (56%) van de respondenten wisselt haar/zijn pantoffels of huisschoenen in voor echte sport- of wandelschoenen om buiten te stappen.

Niet-wandelaars

De 4% niet-wandelaars heeft het vooral heel erg druk met het werk of is wel van plan om een rondje te lopen, maar het komt er niet van. Hoe worden de niet-wandelaars toch verleid tot beweging? Zelf noemen ze: lekker weer, een wandelende meeting (‘weeting’) of samen met een ander lopen. De meest gekozen smoesjes? Slecht weer, te druk, te donker, geen zin, uitgekeken op de eigen omgeving of gewoon vergeten naar buiten te gaan.

Wandel tijdens je Werk-dag

Uit de zomerpeiling (2020) van Wandelnet blijkt dat veel meer mensen zijn gaan wandelen tijdens de coronacrisis dan voorheen. In aanloop naar de landelijke Wandel tijdens je Werk-dag op 8 april aanstaande heeft Wandelnet opnieuw een onderzoek uitgevoerd, maar dan onder de werkende populatie van Nederland. De Wandel tijdens je Werk-dag is een initiatief van Stichting Wandelnet. De landelijke dag heeft als doel mensen tijdens een (thuis)werkdag in beweging te krijgen. Letterlijk. Kijk voor meer informatie op: www.wandeltijdensjewerkdag.nl