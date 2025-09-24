Aalsmeer – Nog boeken of andere leuke spullen in huis die je niet meer gebruikt? Of ben je juist op zoek naar bijzondere tweedehands vondsten? Kom dan op zaterdag 1 november naar de gezellige rommel- en boekenmarkt in Buurthuis Hornmeer. Van 10.00 tot 16.00 uur kan hier gesnuffeld worden tussen verrassende boeken en andere leuke items.

Wil je zelf een kraampje huren op deze sfeervolle markt? Dat kan al voor maar 5 euro. Voor dat bedrag krijg je een standplaats met tafel of vloeropppervlakte van ongeveer 160 bij 60 centimeter waar boeken en overige spullen kunt worden aangeboden aan buurtbewoners. Let op: Verkoop van kleding, meubels, witgoed of handgemaakte artikelen is deze keer niet toegestaan. De markt is alleen voor particuliere verkoop, zodat het gezellig, betaalbaar en duurzaam blijft.

Meld je snel aan voor een standplaats en zorg dat je erbij bent op 1 november! De markt biedt een leuke manier om spullen een tweede leven te geven, anderen blij te maken en het milieu een handje te helpen. Aanmelden kan via activiteitenhornmeer@gmail.com. Vol is vol.

