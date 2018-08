Romantische kunstkast van Hester en Ineke

Aalsmeer – De kunstkast van Hester Mans en Ineke Kaars is een aangename verrassing voor wandelaars in Kudelstaart. Wat een heerlijke dromerige en romantische kunstkast van de twee vriendinnen en buurvrouwen, die zich lieten inspireren door hun tuin op hun – en zoals zij aangeven – ‘ons’ plein.

“Het leek ons leuk om de bloemen terug te laten komen op de kunstkast. Ook leuk om de wandelaars op deze manier te verrassen. Wij kregen veel reacties maar de meest gestelde vraag was toch wel of wij de andere kasten die er naast staan ook gaan beschilderen.”

De foto laat zien dat deze vraag voor de hand ligt en zeker geen overbodige luxe. Zeg nu zelf… het is toch vele malen leuker om tegen mooi geschilderde bloemetjes aan te kijken dan tegen zo’n grauwe kast?

Hester en Ineke willen graag hun buurt mooier maken. want wonen in een mooie omgeving maakt de mens gelukkiger. En gelijk hebben ze! Zo is het plan van de kunstkast ook bedoeld en het werkt, zoveel wordt wel duidelijk gezien alle positieve reacties. De kunstkast van Hester Mans en Ineke Kaars is te zien in de Schweitzerstraat 1 in Kudelstaart.

Janna van Zon