Romantische atelier van Cathy v/d Meulen

Aalsmeer – In aanloop van de KCA Kunstroute zaterdag 15 en zondag 16 september bespreekt de Nieuwe Meerbode een aantal kunstenaars die in eigen atelier exposeren.

Eén van de meest romantische ateliers is dat van Cathy van der Meulen. De woon/atelierark ligt verscholen in het groen. Eerst een smal trapje af en dan staat de deur voor de bezoekers gastvrij open. Vanuit de kamer is er uitzicht op een heerlijke tuin die tot inspiratie dient voor de kunstenaar. De wanden van de ark zijn behangen met klein formaat schilderijen. Een collage van wilde bloemen die je zo van het canvas zou willen plukken. Wanneer je naast eigen werk ook het werk van gastexposanten toont, vraagt dat enige organisatie. Cathy heeft die extra werkzaamheden er graag voor over. “Ik verheug mij altijd weer op de Kunstroute, de sfeer is geweldig en het is fijn om de reacties van de bezoekers te horen. Tenslotte ben je als kunstenaar toch vaak alleen en kun je best wat respons gebruiken.”

Cathy heeft ook aan aantal kunstenaars uitgenodigd. “Het is extra gezellig om met elkaar tijdens het kunstweekend te gaan exposeren. Ik bewonder hun werk en wij vullen elkaar mooi aan.” Het atelier van Cathy van der Meulen is te vinden aan de Oude Spoordijk 14 (let vooral even op de brievenbus).

Janna van Zon