Rolstoelwandelen weer van start

Aalsmeer – Wie vorige week dinsdag 24 april rond half drie in de middag langs de Uiterweg reed zag daar een lange stoet mensen in een rolstoel die voortgeduwd werden door vrijwilligers van het Rode Kruis Aalsmeer. Al meer dan 12 jaar worden er wekelijks groepen bewoners van de Zorgcentra door Rode Kruis vrijwilligers opgehaald om in hun rolstoel een ‘wandelingetje’ door het dorp te maken. Even naar de markt, even een boodschapje doen of even bij de Poel kijken, bijna alles kan en de vrijwilligers doen dat graag voor ze. Het is echter een traditie geworden dat medio april het Rode Kruis rolstoelwandelseizoen geopend wordt en dat gebeurt al vele jaren door vanuit de beide zorgcentra, Zorgcentrum Aelsmeer en ’t Kloosterhof, een wandeling te maken naar restaurant In de Zotte Wilg aan de Uiterweg. Hier worden de gasten en de Rode Kruis vrijwilligers getrakteerd op koffie met gebak en een drankje of advocaatje waarbij ook bitterballen geserveerd worden.

Oorkonde en bloemen

Tijdens deze bijeenkomst ontving Loes van Leeuwen de Rode Kruis medaille voor het feit dat zij 10 jaar Rode Kruis vrijwilliger is. De medaille, waarbij ook een oorkonde en een boeket bloemen hoort, werd haar overhandigd door de voorzitter van het Rode Kruis Aalsmeer. Loes maakt al 10 jaar deel uit van de rolstoelwandelgroep en zij hoopt dat nog vele jaren te kunnen blijven doen.

De ontvangst door de familie Swegler van de Zotte Wilg met koffie en gebak is al jaren allerhartelijkst en als dank daarvoor werd aan hen ook een bloemetje overhandigd. Rond 16.00 uur zette de stoet rolstoelwandelaars zich weer richting het dorp in beweging en werden de gasten allemaal weer keurig thuisgebracht. Het was een fascinerend gezicht om de lange sliert rolstoelen met daarachter Rode Kruis vrijwilligers over de Buurt te zien lopen.