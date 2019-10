Robotwise club: Bouw en programmeer een robot

Amstelveen – Spelenderwijs kennismaken met techniek en de mogelijkheden van de toekomst ontdekken. Dat is waar de Robotwise club zes weken lang de vrijdagmiddag in de bibliotheek mee vult. Alles staat in het teken van technologie, robotica en programmeren.

De ideale workshop voor het zetten van de eerste stapjes op het gebied van techniek. De kinderen gaan aan de slag met het bouwen van fysieke robotmodellen en leren hoe deze geprogrammeerd en aangestuurd worden. Dit zijn belangrijke competenties voor de arbeidsmarkt van de toekomst en wie weet ontdekt jouw zoon of dochter de passie en motivatie om hierin verder te groeien.

Bovendien is het ook echt leuk om meer te leren over de werking van robots en om in staat te zijn invloed uit te oefenen op hoe een robot zich gedraagt. De club wordt georganiseerd door de Bibliotheek Amstelland Stadsplein in samenwerking met Robot Wise.



Afhankelijk van de reeks en je leeftijd komen er diverse robots aan bod. Wil je alvast zien met welke robots je aan de slag gaat? Kijk dan op www.robotwise.nl.

Inschrijven voor deze 6-delige workshop kan op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl. Tijden: van 15.00 tot 16.30 uur op vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 november en van 14.00 tot 15.30 uur op 6 december. Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Leeftijd 5 tot 8 jaar.