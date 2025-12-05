Robert van Rijn nieuwe burgemeester van Laren

Aalsmeer – Opnieuw is een oud-wethouder van Aalsmeer benoemd tot burgemeester. Robert van Rijn (48) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Laren. De animo voor deze functie was groot, liefst 34 kandidaten hadden gesolliciteerd. Donderdagavond 4 december werd tijdens een speciale raadsvergadering de keuze voor Robert van Rijn bekend gemaakt. De huidige directeur van het Mediacollege in Amsterdam werd met luid applaus welkom geheten door de raad en het publiek. Van Rijn liet in een eerste reactie weten dankbaar en blij te zijn en enorm veel zin te hebben in het burgemeesterschap. Volgens de gemeente Laren neemt Van Rijn ervaring mee op het gebied van bestuurlijke samenwerking, integriteit en weerbaarheid. Een energieke burgemeester met gevoel voor geschiedenis en tradities wat goed past bij Laren. De gemeente Laren heeft rond de 11.600 inwoners.

Robert van Rijn (VVD) nam in april 2023 afscheid als wethouder van Aalsmeer na onenigheid met toen wethouder Dick Kuin. Aalsmeer had gelijk twee bestuurders minder, want dezelfde avond dat Van Rijn bekend maakte uit de politiek te stappen, werd Kuin na een motie weggestuurd. Sindsdien wordt Aalsmeer bestuurd door burgemeeste Gido Oude Kotte en de wethouders Sven Spaargaren (VVD), Bart Kabout (CDA) en (nu enkele maanden) Sybrand de Vries (D66). Alledrie hebben reeds aangegeven de functie van wethouder de komende vier jaar weer te willen vervullen. In maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de campagnes hiervoor zijn inmiddels opgestart. Dick Kuin is na zijn ontslag politiek actief gebleven en alweer geruime tijd raadslid voor Absoluut Aalsmeer. Deze week werd bekend gemaakt dat hij weer de lijsttrekker wordt van Absoluut Aalsmeer.

De eerste Aalsmeerse wethouder die een burgemeesterspost bekleed is Robbert-Jan van Duijn. Hij is sinds februari 2020 de eerste man in de gemeente Nieuwkoop. Van Duijn was wethouder in Aalsmeer in dezelfde jaren als Van Rijn. De installatie van Robert van Rijn tot burgemeester van Laren is op 16 februari 2016.