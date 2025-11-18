RKDES zet vrijwilligers in het zonnetje

Kudelstaart – Op 10 november werd de algemene ledenvergadering van SV RKDES gehouden. Tijdens deze vergadering werd teruggeblikt op een succesvol maar intensief seizoen 2024-2025. Succesvol vanwege de goede financiële resultaten, de groei in aantal leden bij handbal en voetbal, de goede en sportieve prestaties op het veld en de gezelligheid bij de vele evenementen die zijn georganiseerd. Het bestuur heeft iedereen bedankt die een steentje bijgedragen heeft bij dit succes. Alleen door het invullen van de clubtaken door ouders en spelers heeft de vereniging dit resultaat neer kunnen zetten. Met bijzondere dank voor de vrijwilligers die daarnaast nog een rol oppakken als leider, trainer, commissielid, bestuurslid, in het onderhoud, etc. Door Eendracht Sterk!

Tijdens de jaarvergadering werd ook een bestuurswissel aangekondigd. René van Bers gaf als voorzitter van de handbal en bestuurslid het stokje door aan Romano Murtas. Ook Patrick Meijn als bestuurslid Jeugd Voetbal stapt terug en als vervanger werd Mathijs de Bruin verwelkomt. Patrick en René werden hartelijk en met een mooie bos bloemen bedankt voor al hun inzet. Twee mensen werden nog in het bijzonder in het zonnetje gezet: Monique Dol en Piet Buskermolen werden benoemd tot lid van verdienste. Monique Dol vanuit haar inzet bij de handbal als bestuurslid, scheidsrechter, coach en trainer. Piet Buskermolen loopt al bijna 70 (!) jaar bij RKDES rond. Eerst als (jeugd)speler, daarna 20 jaar als lid van de jeugdcommissie en nog steeds als actief lid van de onderhoudsploeg.

Tot slot werden de aanwezigen na de vergadering nog meegenomen in de ontwikkelingen rondom de vervanging van het kunstgrasveld (veld 1) en de aanleg van het kunstgras handbalveld.

Foto’s: Monique Dol en Piet Buskermolen zijn benoemd tot lid van verdienste bij RKDES (aangeleverd).