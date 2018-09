Rivierkreeftje op bezoek bij de Meerbode

Aalsmeer – Een bijzondere bezoeker bij de Meerbode afgelopen woensdag 5 september. Op het parkeerterrein achter het kantoor in de Visserstraat. Een rode Amerikaanse rivierkreeft was uit de sloot gekomen en maakte een wandeling in de regen. “Wij denken dat ie de krant én de Praambode kwam halen. Toen we het kreeftje benaderden, stak ie twee ‘armpjes’ omhoog…”, grapje de redactie op facebook en dit leverde heel veel reacties op.

De rivierkreeft blijkt niet bijzonder (meer), her en der zijn deze kreeftjes in Aalsmeer en Kudelstaart gesignaleerd op woensdag en donderdag. Bij regen gaan ze ‘hun’ sloot uit en waarschijnlijk op zoek naar een nieuw thuis. Het aantal kreeftjes neemt namelijk snel toe. Ze worden tijdens hun wandeling nog wel eens aangevallen door vogels en per ongeluk plat gereden door fietsers en automobilisten, maar in de sloot hebben ze geen vijanden.

In de sloot bij het zwembad in de Hornmeer was een groot exemplaar gespot en kleinere kreeftjes zijn gezien op de Hornweg, in Oosteinde, bij het Baanvak en de ‘neef’ van de bezoeker bij de Meerbode liep rond in de Linksbuitenstraat in Kudelstaart. Bang zijn ze overigens niet, zo lijkt. Wie te dicht nadert, komt oog in oog te staan met een kreeft, die zich opricht en zijn scharen wijd omhoog steekt. Een houding van: Vechten? Kom maar op!

De rivierkreeft schijnt overigens lekker te smaken. “In Frankrijk hebben we ze gevangen, ze zijn heerlijk”, aldus een reactie op facebook. En: “Mmm, avondeten.” Visser Theo Rekelhof heeft de kreeftjes ook regelmatig in zijn netten, die hij uitzet op de Westeinderplassen. Hij heeft klanten die speciaal voor deze kreeftjes bij hem langs komen. Tja, op jacht dan maar en een recept zoeken of laat maar lekker gewoon wandelen in de regen…