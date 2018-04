Rinus Engel 50 jaar bij Vollebregt

Aalsmeer – Vijftig jaar geleden kwam Rinus Engel als 15-jarige om werk vragen bij Vollebregt Cyclamen aan de Legmeerdijk. Hij vroeg of hij z’n lange haren af moest knippen, want bij een andere kweker was hij daarom net afgewezen.

Rinus’ werkervaring was bessen plukken bij een kweker verderop aan de Legmeerdijk. Bij Vollebregt kon Rinus voor drie weken komen werken en z’n lange haar hoefde er niet af. Na die drie weken is hij gebleven.

De eerste jaren werkte hij in het voorjaar in de tomaten en in het najaar in de cyclamen. Vanaf 1970 is de hoofdteelt cyclamen. Er zijn veel planten door de handen van deze Aalsmeerder gegaan. De eerste jaren potte Rinus alle planten met de hand op. Daarna deed de machine het werk, waar Rinus overigens niet heel blij mee was! Rinus is iemand van tijd, op tijd beginnen, na de koffiepauze als eerste opstaan en van doorgaan met het werk.

Vijftig jaar bij dezelfde baas, dat is toch wel een bijzondere prestatie! Dat vond ook burgemeester Jeroen Nobel, die hem kwam feliciteren op de kwekerij en een kopje koffie meedronk.