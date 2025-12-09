Ringslangen verrassen vrijwilligers Natuurgroep

Aalsmeer – Dit voorjaar werden er door de vrijwilligers op 9 locaties broeihopen opgebouwd om de ringslangen gelegenheid te bieden daarin hun eieren af te zetten. Zo’n hoop bestaat uit een mengsel van blad, houtsnippers en paardenmest met stro. Omdat de vrouwtjes een plek kiezen die warm en vochtig is, wordt de broeihoop na het storten goed nat gemaakt om de juiste broei (25-30 graden Celsius) op gang te brengen. Maar of de vrouwtjes in de praktijk ook voor de hopen kiezen, is altijd nog maar de vraag. Niet alle broeihopen die Natuurgroep Aalsmeer aanlegde vielen in de smaak, blijkt als de vrijwilligers eind november het resultaat gaan bekijken. Ze hopen eierschalen te vinden, want dan heeft hun aanpak gewerkt. Dit jaar was de uitslag een grote verrassing. Waar in 2024 ook al broeihopen werden aangelegd en toen eierschalen werden gevonden, werd daar nu geen enkele eierschaal gevonden. Ook de nieuwe hopen die de Natuurgroep aanlegde bij het Sluisje en het Fort in Kudelstaart bleken niet te zijn goedgekeurd door de ringslang vrouwtjes.

Vorig jaar kon de Natuurgroep haar broeihopen niet aanleggen langs de Mr. Takkade, omdat Hoogheemraadschap Rijnland daar toen oeverversterkingen aanlegde. In 2025 konden aan de Takkade gelukkig weer 3 broeihopen worden aangelegd. Omdat deze locaties elk jaar goed waren voor grote aantallen eierschalen was alle hoop nu gevestigd op deze 3 broeihopen. De eerste hoop bleek leeg en de volgende broeihoop leverde na intensief speuren 2 eierschalen op. Tot ieders verrassing werden er in de laatste hoop 662 eierschalen gevonden. Als we er vanuit gaan dat een vrouwtje tussen de 20 en 30 eieren per jaar afzet, betekent het dat er in deze hoop wel 20 tot 35 vrouwtjes hun eieren hebben afgezet: wat een drukte moet dat zijn geweest!

Uit een ringslangei komt een slangetje van 10 tot 15 centimeter gekropen. Deze groeit uit tot een slang van soms wel een meter lang. Het is daarmee de grootste wilde slang die in Nederland voorkomt. De ringslang leeft in waterrijke gebiedjes, daarom kronkelt het dier graag over de eilandjes van de Oosteinderpoel. Een gebied waar veel voedsel als bv. kikkers, visjes, slakken en muizen te vinden is. De ringslang is een zeldzaam reptiel (niet giftig of gevaarlijk) dat in het watergebied rond de Takkade een prima leefgebied heeft. Uiteindelijk wil de Natuurgroep de ringslang verleiden om zich via de Westeinderplassen helemaal tot in Leimuiden te verspreiden, maar dat is nog best een opgave. Ook volgend jaar zal de Natuurgroep Aalsmeer zich weer hiervoor inzetten. De gegevens over de eieren in de broeihopen worden jaarlijks verzameld en gedeeld met natuurorganisaties in de regio en geven een beeld van de toestand voor de ringslangen.

Tekst en foto’s: Natuurgroep Aalsmeer, Jos Valentin (aangeleverd).