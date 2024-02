Reünie op het HWC

Regio – Het HWC bestaat 60 jaar en dus komt er een reünie. Op zaterdagmiddag 13 april a.s. zet de school de deuren wijd open voor al die oud-leerlingen en oud-medewerkers, die dat 12e lustrum mee willen vieren.

Of een medewerker maar kort aan de school verbonden was of er met pensioen is gegaan en alles daar tussenin, of als een leerling nu twee jaar op het HWC heeft gezeten of twaalf: iedereen is van harte welkom op de reünie. Klasgenoten van vroeger ontmoeten, nog eens een lesje volgen bij een geliefde docent, samen muziek maken, herinneringen ophalen aan het 100-dagenfeest, foto’s bekijken en samen op de foto: het kan allemaal op 13 april.

Het oude gebouw is er niet meer, maar vlak ernaast staat de nieuwe school. Natuurlijk kan iedereen meedoen aan een rondleiding door het nieuwe gebouw; ervaar hoe de sfeer door de jaren heen niet veranderd is. Het HWC is nog altijd een levendige gemeenschap die bol staat van de muziek en waar het voor de leerlingen en medewerkers goed toeven is. Maar het hoofddoel van de reünie is natuurlijk ontmoeting.

Opgeven kan via www.reuniehwc.nl. De kosten bedragen €10,– p.p. Op de reüniesite staat meer informatie over het programma, wie zich nog meer hebben aangemeld, foto’s en zelfs een gastenboek. Vertel het door, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.