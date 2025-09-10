Reünie 50 jaar OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Omdat OBS Kudelstaart 50 jaar bestaat is er zaterdag 27 september een fantastische reünie voor oud-klasgenoten en (oud)leerkrachten. Naast het ophalen van oude en maken van nieuwe herinneringen kunt u ook samen met uw klasgenoten of vroegere juf of meester op de foto! Wie herinnert zich niet meester de Boef, juf Lidewij of meester van Veen? Of Mike, Anouk en Manon?

Ook zijn ouders van oud-leerlingen van harte welkom. Tenslotte bent u ook heel wat jaren aan de school verbonden geweest. De reünie is van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via www.obskudelstaart-reunie.nl



Foto: Ook deze oud-leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom (foto aangeleverd).