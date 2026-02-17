Restaurant Het Wapen van Aalsmeer gaat sluiten

Aalsmeer – Na vijftig jaar gastvrijheid heeft de familie Arkensteijn met pijn in het hart besloten om per 1 april 2026 restaurant het Wapen van Aalsmeer te sluiten. “Kort geleden hebben wij nog ons 50-jarig bestaan gevierd, een bijzonder moment waarbij we samen met onze gasten en medewerkers hebben stilgestaan bij een halve eeuw herinneringen, smaken en ontmoetingen. Dat we nu deze beslissing moeten nemen, maakt het extra zwaar.”

Het Wapen wil alle medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet, betrokkenheid en loyaliteit door de jaren heen. Zonder hen was het Wapen van Aalsmeer nooit geworden wat het was. Zij vormden het hart van het restaurant en hebben iedere dag bijgedragen aan de warme sfeer en kwaliteit waar men zo trots op was. Ook de gasten wil Het Wapen in het bijzonder bedanken voor hun jarenlange trouw, gezelligheid en vertrouwen. “Dankzij u werd het Wapen van Aalsmeer een plek vol warmte en herinneringen die wij voor altijd zullen koesteren.”

Tot 1 april bent u van harte welkom om van maandag tot en met vrijdag te genieten van een diner en afscheid te nemen van het Wapen van Aalsmeer.

Hotel blijft open!

Hotel Aalsmeer blijft wél geopend en gasten blijven daar van harte welkom. Tegelijkertijd wordt op zoek gegaan naar een ondernemer of partij die het restaurant wil overnemen en deze bijzondere plek een nieuwe toekomst wil geven. “Wij hopen dat iemand met dezelfde liefde voor gastvrijheid en horeca het stokje van ons wil overnemen.”

Foto: Hotel-restaurant Het Wapen van Aalsmeer (aangeleverd).