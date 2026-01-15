Repair Café: repareren, leren en ontmoeten

Aalsmeer – Vanwege de heftige sneeuw was Buurthuis Hornmeer op 5 januari gesloten en kon het Repair Café als ook de nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgaan. De volgende Repair Café mogelijkheid is op dinsdag 20 januari van 13.30 tot 16.00 uur in Place2Bieb in Kudelstaart. Het Repair Café ging in het najaar van 2025 officieel van start en groeide in korte tijd uit tot een vaste ontmoetingsplek in Aalsmeer en Kudelstaart. Met locaties in Buurthuis Hornmeer en Place2Bieb weten bewoners het café steeds beter te vinden. “Het begon klein, maar we moesten meteen veel regelen”, vertelt een van de organisatoren. “Locaties, vrijwilligers, financiën en gereedschap, alles liep tegelijk.” Dankzij steun van de gemeente Aalsmeer, het Schipholfonds en de Rabobank kon het Repair Café professioneel van start gaan. Sinds de opening op 5 oktober zijn er al zo’n tachtig spullen gerepareerd. Van koffiezetapparaten en stofzuigers tot naaimachines, platenspelers en speelgoed. Maar het Repair Café is meer dan een reparatiewerkplaats.

“Ik kwam voor mijn kapotte waterkoker”, zegt een bezoeker. “Maar ik bleef voor de gezelligheid.” Ook voor de reparateurs is het werk waardevol. “Elke reparatie is anders”, vertelt vrijwilliger Jules. “Soms is het zoeken, soms is het improviseren. Maar als iets weer werkt, geeft dat enorm veel voldoening.” Naast duurzaamheid speelt ontmoeting een grote rol. Bezoekers komen niet alleen om spullen te laten maken, maar ook voor een praatje en een kop koffie. Het Repair Café draagt zo bij aan sociale verbinding in de wijk. Voor 2026 heeft de organisatie duidelijke plannen. Er wordt gewerkt aan verdere professionalisering van het gereedschap en de werkplekken. Ook wil het Repair Café meer aandacht besteden aan educatie, met speciale activiteiten voor kinderen en samenwerking met scholen. Daarnaast wordt gekeken naar deelname aan lokale evenementen en de Klimaatweek 2026. “We willen vooral doen waar we goed in zijn”, aldus de organisatie. “Praktisch repareren, samen leren en mensen met elkaar verbinden.”

Het Repair Café Westeinder is te bezoeken in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef elke eerste maandag van de maand en in Place2Bieb Kudelstaart (elke derde dinsdag van de maand). Meer informatie is te vinden via Facebook. Repair Café Westeinder: repareren, leren, ontmoeten en verbinden.