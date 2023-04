Regen en zon tijdens mooi voetbalweekend

Aalsmeer – Er is afgelopen weekend weer volop gevoetbald en wie op zaterdag het veld op moest, had mogelijk pech. Door de regen waren zelfs diverse wedstrijden afgelast omdat de velden te drassig waren. Het eerste zaterdagteam van FC Aalsmeer ging 1 april op bezoek bij Foreholte in Voorhout. Opnieuw toonde Aalsmeer zich ongeslagen. Forholte werd met 0-2 verslagen en hiermee heeft FCA haar overwinningenreeks voortgezet en behoudt de koppositie.

RKDES 1 had thuis aan de Wim Kandreef Oegstgeest als tegenstander. Het werd een spannende en enerverende wedstrijd waarin RKDES vooral in de eerste helft de betere ploeg was en Oegstgeest juist vechtkracht liet zien in de tweede helft. Het was uiteindelijk RKDES dat het vrolijkst het veld af kwam lopen, 3-2 winst voor de Kudelstaarters.

De fans van het eerste van FCA zondag hadden 2 april meer geluk. Geen regen, maar juist een zonnige dag met overigens wel een behoorlijk sterke wind. Tegenstander was dit keer Voorschoten en hier had Aalsmeer niet veel moeite mee. Er kon liefst drie keer gejuicht worden voor Aalsmeer. Voorschoten wist de bal niet tussen de palen te krijgen. Eindstand: 3-0.

Paasweekend vrij

Komend Paasweekend zijn alle eerste teams vrij. FC Aalsmeer zaterdag krijgt volgende week zaterdag 15 april SV Donk uit Gouda, de nummer twee, op bezoek aan de Beethovenlaan. RKDES vertrekt de 15e naar Zoetermeer om het op te nemen tegen DWO. FC Aalsmeer zondag wacht zondag 16 april eveneens een uitwedstrijd. Dit keer is Amsvorde in Amersfoort de tegenstander.

Foto: www.kicksfotos.nl