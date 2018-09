Regen en lichtjes bij Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – “Wat een prachtige route” en “weggetjes gezien waarvan ik het bestaan niet wist” waren enkele opmerkingen na afloop van de prima verlopen avondrit van Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Ruim 50 deelnemers trotseerden de regenbuien. Voorafgaand aan te tocht werden de laatste veiligheidsinstructies gegeven. Rij veilig, rij rustig, maak geen plotselinge bochten, de wegen zijn glad, de blaadjes vallen van de bomen en hier en daar een diepe plas. Op Jan na had iedereen het begrepen…

Om acht uur werden de oude bromfietsen aangetrapt en verdween de groep in het donker, in de regen. De tocht ging over het Schipholterrein. Wel kwam even de Koninklijke Marechaussee kijken wat de deelnemers aan het doen waren. Door de Schipholtunnel, richting Haarlem. In deze prachtige hoofdstad van de provincie een rondje om de Sint Bavokerk en gluren naar de dames in de etalage.

Vervolgens naar de eerste stop, het alom bekende café ‘De Tapuit’. Plassen, kopje koffie en even een heel klein beetje opdrogen. De brommertjes presteerden boven verwachting, de route was al over de helft en ondanks het vele water geen uitvallers. Verder ging de route door Heemstede, het bos en de Haarlemmermeer weer in. Het werd droog! Iedereen had er zin in en na een hartige hamburger snack bij de Mac werd er vol gas, het mocht de laatste kilometers, naar Joppe gereden.

Om 23.00 uur stopte het geronk en gerook. De regenbroeken op de verwarming en de sterke verhalen werden verteld. Eén uitvaller, voor de pechprijs. Kim had een lekke band en heeft de tocht meegemaakt in de meerijdende bezemwagen welke verder niet nodig was. Het genootschap heeft weer genoten van al het enthousiasme wat er elke keer weer is. Lachende gezichten en mooie verhalen. Op naar de volgende rit. Houdt de Meerbode goed in de gaten!