Recordpoging grootste sambaband: Doe ook mee

Amstelland – Op zondag 27 november probeert Slagwerkgroep Bovenkerk de grootste en leukste sambaband van Amstelveen te vormen en daar hebben de slagwerkers jou voor nodig. Kom gezellig langs op deze middag vanaf 14.45 uur en geniet onder het genot van een hapje en drankje van het gevarieerde concert van de Slagwerkgroep. Aansluitend laat de sambaband een voorproefje horen van sambanummers en mag jezelf je slag slaan. Je hoeft geen muzikale achtergrond te hebben en voor gehoorbescherming wordt gezorgd.

In een gezellige, informele huiskamersetting wordt dan met elkaar geprobeerd het record te vestigen. Omdat de Slagwerkgroep 65 jaar bestaat, hopen de leden op minimaal 65 personen. Het is niet moeilijk, laagdrempelig zelfs, en vooral een mooie kans om een keer in een enorm muziekgezelschap mee te doen. Wil je liever alleen komen luisteren? Dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Slagwerkgroep Bovenkerk speelt deze middag verschillende muziekstukken van klassiek tot pop en de sambaband maakt er gegarandeerd een feestje van.

Het concert en de recordpoging (van 15.00 tot 17.00 uur) vinden plaats in het Noorddamcentrum Bovenkerk aan de Noordammerweg 1. Gratis entree, inclusief gehoorbescherming, hapjes en een consumptiebon. Kijk voor meer informatie op: www.slagwerkgroepbovenkerk.nl