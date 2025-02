Recordbedrag voor ouderen dankzij Oma Coby’s Oliebollenbar

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 30 januari was in Zorgcentrum ‘t Kloosterhof de feestelijke aftrap van de Gouwe Ouwe middag. Dit is de eerste van een reeks die door heel Nederland gaat, mogelijk gemaakt door de opbrengst van Oma Coby’s Oliebollenbar. Dankzij een recordverkoop van 17.450 Cobybollen afgelopen seizoen, kon een indrukwekkend bedrag van bijna zeventienduizend euro worden geschonken aan Stichting De Tijdmachine. Hiermee worden vele ouderen getrakteerd op een onvergetelijke middag vol muziek en gezelligheid.

Overhandigen cheque

Tijdens de eerste Gouwe Ouwe middag had niemand minder dan Oma Coby zelf (98 jaar) de eer om de cheque te overhandigen. Tussen de dansende ouderen en live muziek gaf ze de symbolische bijdrage over aan Stichting De Tijdmachine. “Als je ziet hoeveel blije gezichten dit oplevert, weet je dat we het juiste doen”, aldus een trotse Oma Coby.

Samen tegen eenzaamheid

Mark Simoons, oprichter van Oma Coby’s Oliebollenbar en kleinzoon van Oma Coby, spreekt zijn dank uit: “Van het bakken tot het bezorgen, van bedrijven die hun kerstpakket verruilden voor een zak Cobybollen tot alle particulieren die naar een van onze tien pick-up locaties kwamen – zoveel mensen hebben bijgedragen. Samen zetten we een belangrijke stap in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen.”

Herinneringen en dansen

Gouwe Ouwe, georganiseerd door Stichting De Tijdmachine, brengt de sfeer van de jaren zestig en zeventig terug in zorgcentra en buurthuizen. Met live muziek, een nostalgische inrichting en dansende ouderen ontstaan hartverwarmende momenten. Mevrouw Siebeling (92), een van de aanwezigen bij Gouwe Ouwe in zorgcentrum ‘t Kloosterhof, verwoordde het treffend: “Muziek en gezelligheid doet leven!”

Strijd gaat door

Met 1,8 miljoen eenzame ouderen, dat naar verwachting stijgt naar 2,2 miljoen in 2023, is dit initiatief urgenter dan ooit. Mark Simoons hoopt komend oliebollenseizoen nog meer oliebollen te verkopen en meer bedrijven en merken te betrekken. “Waar eenzaamheid is, willen wij iets betekenen. Bedrijven en merken kunnen hiermee lokale impact maken.” Mensen met ideeën voor samenwerkingen of die op een andere manier willen bijdragen, kunnen contact opnemen via de website of Instagram van Oma Coby’s Oliebollenbar. Mark en oma Coby zijn inmiddels al weer begonnen met de voorbereidingen voor aankomend oliebollenseizoen. Meer informatie: www.omacobysoliebollenbar.nl

Foto: Oma Coby overhandigt samen met kleinzoon Mark de cheque aan Stichting De Tijdmachine. Foto: Cynthia Frankvoort