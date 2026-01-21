Receptie met presentatie kieslijst FlorAalsmeer

Aalsmeer – FlorAalsmeer nodigt inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op woensdag 21 januari. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de bovenruimte/foyer van De Oude Veiling in de Marktstraat om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar, de komende verkiezingen en de toekomst van de gemeente.

Tijdens de avond maakt FlorAalsmeer ook de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Daarmee geeft de lokale partij een helder startsein richting 18 maart 2026, wanneer Aalsmeer en Kudelstaart opnieuw naar de stembus gaat. Bezoekers krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de kandidaten en met elkaar in gesprek te gaan over wat er leeft in de dorpen: wat gaat goed, wat kan beter, en welke keuzes zijn nodig om Aalsmeer en Kudelstaart sterk, leefbaar en zelfstandig te houden.

FlorAalsmeer staat voor een bestuur dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. De nieuwjaarsreceptie is bedoeld als laagdrempelig moment om elkaar te ontmoeten: niet in een raadszaal, maar gewoon als inwoners onder elkaar, met ruimte voor vragen, ideeën en gesprekken.

FlorAalsmeer hoopt veel inwoners te ontmoeten om samen vooruit te kijken: naar het nieuwe jaar, de verkiezingen en de keuzes die bepalen hoe de gemeente er morgen uitziet.

———–

Foto: De fractieleden van FlorAalsmeer (links) op bezoek in muziekcentrum N201 (aangeleverd).