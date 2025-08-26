Radio Aalsmeer zendt uit vanuit nieuwe studio

Aalsmeer – Radio Aalsmeer zendt sinds zaterdag 23 augustus uit vanuit een gloednieuwe studio in De Oude Veiling aan de Marktstraat, oftewel de ‘huiskamer’ van Aalsmeer. Hiermee verruilt de omroep de ‘oude’ locatie in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade voor een plek midden in het hart van de gemeenschap. Twaalf jaar lang heeft de omroep uit mogen zenden vanuit een historische plek voor de Nederlandse media, waarvoor ze de verhuurder De Raad Vastgoed enorm dankbaar zijn. De verhuizing maakt Radio Aalsmeer mede mogelijk door de prettige samenwerking met de gemeente Aalsmeer en de inzet van diverse professionals die de omroep een warm hart toedragen. “Het is fantastisch om zoveel betrokkenheid te zien, wat ons helpt deze nieuwe fase mogelijk te maken”, aldus Lennart Bader, voorzitter van Radio Aalsmeer. Na de verbouwing moest de oude studio verhuisd worden. Hierbij zijn diverse vrijwilligers van de omroep actief betrokken geweest, maar vooral voor technici Lennart, Niels en Adrie is het hard aanpoten geweest. Tot vrijdagnacht is er doorgewerkt, zodat vanaf zaterdagochtend toch echt het eerste programma vanuit de nieuwe studio in de Aalsmeerse huiskamers kon worden gebracht.

Streekomroep

De verhuizing speelt in op landelijke en regionale ontwikkelingen. In de nabije toekomst werken lokale omroepen samen in zogenoemde streekomroepen. Met de nieuwe studio behoudt Aalsmeer niet alleen een eigen herkenbare radiostudio binnen de gemeentegrenzen, maar versterkt het ook de positie van Radio en TV Aalsmeer binnen de toekomstige streekomroep. De officiële opening laat nog even op zich wachten, maar zal na de drukke Aalsmeerse feestweek ongetwijfeld gaan plaatsvinden. Radio Aalsmeer is trots op deze stap en kijkt ernaar uit om luisteraars binnenkort te verwelkomen vanuit De Oude Veiling, een plek die volledig past bij het motto van de omroep: ‘Altijd dichtbij’.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 en via www.radioaalsmeer.nl. In Aalsmeer en omgeving ook op kanaal 12 van Delta (voorheen Caiway) of kanaal 1389 van KPN op TV te zien.

Foto: De nieuwe studio van Radio Aalsmeer in De Oude Veiling. Foto: Meindert van der Zwaard