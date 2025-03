Raad van Kerken organiseert 20e Passieronde

Aalsmeer – De Raad van Kerken Aalsmeer en Kudelstaart organiseert in de Veertigdagentijd wederom een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning, reflectie en inkeer ter voorbereiding op het komende Paasfeest. Zes weken – op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur – zijn belangstellenden van harte welkom in één van de kerken.

Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaat men samen oecumenisch op weg naar Pasen! De eerste ‘halte’ is op 12 maart en vindt plaats in Kerkelijk Centurm De Spil in Kudelstaart. Op 19 maart opent de Open Hof Kerk in de Ophelialaan haar deuren voor de Passieronde, op 26 maart zijn inwoners welkom in de Dorpskerk in de Kanaalstraat, op 2 april in RK Karmelkerk aan de Stommeerweg en op 9 april in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. De laatste ‘halte’ is op 16 april in de Lijnbaankerk. Deze samenkomst begint iets later, om 19.30 uur. Het is de twintigste keer dat de Raad van Kerken deze Passieronde organiseert.