Raad neemt Masterplan Energie aan

Aalsmeer – Samen op weg naar een klimaatneutraal Aalsmeer en Kudelstaart! De gemeenteraad heeft het Masterplan Energie aangenomen. In dit plan staat hoe gemeente Aalsmeer uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dat betekent minder energie gebruiken en volledig overstappen op duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen.

Het Masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met meer dan 120 betrokkenen: inwoners, ondernemers, mensen vanuit organisaties en overheden zoals de gemeente en provincie. Ook de uitvoering wordt gezamenlijk aangepakt. Want de energietransitie is een grote verandering die alleen lukt als mensen en partijen het samen doen. Op een manier die past bij Aalsmeer.

Waardering voor het co-creatieproces

Meerdere raadsfracties en raadsleden spraken tijdens de vergadering hun waardering uit voor het co-creatieproces waarin het Masterplan ontstaan is. Ook benadrukten de raadsleden hoe belangrijk het is dat inwoners goed worden meegenomen en weten waar ze aan toe zijn. Ook in het vervolg en de uitvoering van het plan.

Kick-Off bijeenkomst

Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om mee te werken aan de uitvoering van het Masterplan Energie tijdens een Kick-Off bijeenkomst op dinsdag 3 juni. Het plan wordt daar gepresenteerd, betrokken partijen zetten hun handtekening en deelnemers gaan direct aan de slag met de volgende stappen. Zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen, het starten van bewonersinitiatieven of energiecoöperaties, het onderzoeken van de mogelijkheden voor een warmtenet, innovatieve oplossingen voor netcongestie en ruimte voor ideeën. Aanmelden kan via: www.bit.ly/kickoff3juni.