‘Quilts uit Aalsmeer’ bij het Cultuurpunt

Aalsmeer – Tot en met zondag 12 oktober is de quilttentoonstelling ‘Quilts uit Aalsmeer’ te bewonderen in de ruimte van het Cultuurpunt Aalsmeer in De Oude Veiling in de Marktstraat. De quiltgroep van de Doopsgezinde Gemeente heeft het verzoek gekregen om aan deze expositie mee te werken en toont een selectie quilts.

Quilts zijn een soort patchworkdekens en worden tegenwoordig ook gemaakt als ‘Reliëf Quilts’ en ‘Comforters’ voor mensen in nood, zoals vluchtelingen. Daarnaast heeft het maken van quilts een belangrijke sociale en gemeenschappelijke functie.

Op alle dagen is de ruimte open en kan genoten worden van de selectie quilts. De toegang is gratis. De feestelijke opening is aanstaande zaterdag 6 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

De quiltgroep van de Doopsgezinde Gemeente bestaat uit circa twintig enthousiaste makers en komt iedere donderdag bijeen in het kerkgebouw aan de Zijdstraat 55.