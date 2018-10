Profielschets voor nieuwe burgemeester vastgesteld!

Aalsmeer – De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Aalsmeer is opgesteld door de gemeenteraad in samenspraak met inwoners en na gesprekken met regionale collega’s. En er zijn nogal wat eisen waar deze eerste burger (man/vrouw) aan dient te voldoen. Hij of zij dient te zorgen voor de openbare orde en veiligheid in alle wijken en kernen en zich te richten op alle inwoners.

Commissaris van de Koning

De nieuwe burgemeester moet zichtbaar aanspreekbaar en aanwezig zijn, verbindend, daadkrachtig en standvastig. En hij of zij moet zich bovenal Aalsmeerder (gaan) voelen. De vacature werd afgelopen maandag 15 oktober in een extra raadsvergadering besproken met de commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes. Hij complimenteerde de gemeenteraad en de wethouders met de brede totstandkoming van deze profielschets.

Hij had nog wel enkele vragen. Over de bestuurlijke ervaring onder andere. Dient dit te zijn in een openbaar bestuur of mag dit ook ervaring in het bedrijfsleven zijn? Ambtelijke ervaring vindt Aalsmeer vooral belangrijk, mede omdat de nieuwe burgemeester de portefeuille financiën toebedeeld krijgt. Of/of vindt de gemeenteraad oké, maar en/en is een (grote) pré. Aalsmeer zoekt een burgemeester voor meerdere jaren, die waakt voor zelfstandigheid van de gemeente.

Licht aansteken in kippenhok

En dit laatste heeft natuurlijk alles te maken met de notitie op persoonlijke noot van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen, die opperde te komen tot een gezamenlijke gemeente Amstelland met Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. De notitie heeft in Aalsmeer (en in Ouder-Amstel en Amstelveen zelf) voor veel commotie gezorgd en kan, aldus René Martijn (voorzitter van de vertrouwenscommissie), schade geven met betrekking tot de sollicitatieprocedure. Commissaris van de Koning Remkes zei de onbegrip te begrijpen, maar grote schade vond hij zwaar overtrokken.

“Ik vind het een beetje het licht aansteken in het kippenhok. Niets meer over zeggen. Genereert alleen maar extra aandacht.” Volgens Remkes staat het iedereen vrij om een eigen, persoonlijke weerspiegeling te geven. Hij benadrukte nogmaals het eigen initiatief van Eenhoorn en zei het best zinnig te vinden om eens een discussie te voeren over waar de gemeenten over tien jaar staan, zonder daar op korte termijn consequenties aan te verbinden.

Vacature nu open

Even voor negen uur in de avond is de profielschets met algemene stemmen aangenomen. De vacature gaat nu gepubliceerd worden in de Staatscourant en onder andere op de websites van de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer. Johan Remkes zei te hopen dat het proces zal leiden tot het installeren van de nieuwe burgemeester media april 2019. De extra vergadering in de raadzaal stond onder voorzitterschap van Ronald Fransen (Groen Links) en werd bijgewoond door een handjevol belangstellenden, maar dit zegt natuurlijk niets. De bijeenkomst kan ook gevolgd worden via de website van de gemeente en op dit ‘kanaal’ is vast massaal afgestemd in Aalsmeer… Achteraf terugkijken kan ook nog hoor!