Prijswinnaars Kom in de Kas kleurwedstrijd verrast

Aalsmeer – Afgelopen week zijn de klassen van de prijswinnaars van de kleurwedstrijd van Kom in de Kas 2025 feestelijk verrast. Bestuursleden Mirjam Pauw en Kelly Raadschelders vertrokken in een vrolijk bestickerde VW Buzz van HilverdaFlorist, die tot de nok toe gevuld was met bloemen en planten, richting de drie winnende klassen. De eerste prijs is gewonnen door Nina uit de klas van juf Jennifer van IKC Triade Aalsmeer. De tweede prijs is uitgereikt aan Sam uit de klas van juf Sterre van de Antoniusschool Kudelstaart en de derde prijs mocht Naren uit de klas van juf Nadesha van Het Startnest Uithoorn in ontvangst nemen.

De deelnemende bedrijven van Kom in de Kas 2025 (HPD, J&S, Raadschelders Varens, Duinisveld, Ubink, Kwekerij de Opstal en Kort Akkerbouw) zorgden voor prachtige aankleding van de klaslokalen. Denk aan cactussen, varens, rozen en vrolijke plantenbakjes. De juffen kregen een kleurrijke bos rozen, beschikbaar gesteld door Zuurbier, en voor alle leerlingen was er een gezonde snack in de vorm van een paprika. De winnaars ontvingen daarnaast een creatief knutselpakket om thuis verder aan de slag te gaan. De reacties van de kinderen en de leerkrachten waren heel enthousiast, een groot compliment voor de inzet van alle betrokkenen.

Kom in de Kas 2026

Er wordt nu al uitgekeken naar de volgende editie van Kom in de Kas, op zaterdag 11 april 2026. Als bedrijf de deuren openen voor bezoekers? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail via komindekasaalsmeer@gmail.com. Het Kom in de Kas bestuur bestaat uit: Mirjam Pauw, Kelly Raadschelders, Dirk van Rijn, Julia Krauze, Cheryl Zethof en Cris Oostveen.

Foto’s: aangeleverd