Pramenrace: Kleurrijk carnaval op het water

Aalsmeer – SPIE goes Back to the Future was het thema van de 33ste Pramenrace en de ongeveer 150 deelnemende teams zijn hier heel creatief mee aan de slag gegaan, zo bleek zaterdag 8 september. Een bont spektakel ‘veroverde’ de Ringvaart en de Westeinder. Er waren cowboys, vikingen (inclusief Astrix en Obelix), Elvis was even terug, de Thunderbirds vaarden mee, evenals figuurtjes van het Super Mario spel, Charlie’s Angels waren naar Aalsmeer gekomen, de Daltons en Lucky Luke hadden plaats genomen op een praam, teams gingen met de tijdmachine van heden naar het verleden (van oude knar naar baby), in disco-outfits al dansend terug naar de sixties en het bloemencorso was even terug van weggeweest.

Knipoog naar thema

Ook waren er teams die met een ‘vette’ knipoog ingehaakt hadden op het thema, zoals de tandartsen (bek to the future), de patatjes en hamburgers (back to the friture), stoere motorhelden (bike to the future), Tarzan en Jane gingen ‘back to the nature’ en boswachters met verrekijkers waren op zoek naar futen (back to the fuut ture).

Verder had een aantal teams gekozen voor het jaar 1988, het jaar dat Oranje he Europese kampioenschap had weten binnen te halen, of deden alvast een voorspelling voor 2022: Oranje kampioen! Onder alle voetballers natuurlijk ook Marco van Basten en Ruud Gullit (met het bekende weelderige kapsel). En, er waren nog meer sportieve deelnemers: Hockeysters, honkballers en promotie is gemaakt voor fitness.

Strooien met lekkernijen

Het vele publiek bij de Pontweg werd op allerlei lekkernijen getrakteerd. Lolly’s vlogen door de lucht, evenals aardbeien-snoepjes en pepernoten vanaf de praam met Pieten. Ook de twee juryleden, Mike van der Laarse en Ap Veldhuis (herkenbaar aan hun shirts) werd ‘omgekocht’ met lekkers en bloemen. De twee kregen bij het jureren overigens assistentie van oud-wethouder Ad Verburg en burgemeester Jeroen Nobel.

Het was weer een geweldig, echt Aalsmeers, feestje. Aan de vrolijke gezichten te zien en de uitgelaten stemming op de boten is er volop genoten. Ook door het publiek dat weer massaal was toegestroomd. En deze bezoekers komen niet (meer) alleen uit Aalsmeer, ook inwoners van buurtgemeenten komen langs, diverse verslaggevers en fotografen van (landelijke) kranten waren aanwezig en er zijn dit jaar zelfs televisie-opnames gemaakt van het Aalsmeerse ‘carnaval op het water’.

Prijzen

Meedoen aan de Pramenrace is al geweldig en heel gezellig, maar ook nog een prijs winnen is natuurlijk een hele mooie beloning, een opsteker voor het hele team. In de tent zijn de winnaars in het zonnetje gezet. Er zijn prijzen voor het mooiste en voor het leukste team, er is een pechprijs, een bokaal voor de mooiste outfits, een prijs voor het team dat het beste het thema heeft uitgebeeld en trofeeën voor de snelste teams.