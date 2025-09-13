Pramenrace 2025 was fabelachtig!

Aalsmeer – Motregen, stevige druppels, een hoosbui en ook zon. Het weer liet zaterdag 13 september vele gezichten zien, net als de deelnemers op het water tijdens de Pramenrace. Thema van deze 39ste editie was ‘fabels en mythes’ en deze kunnen in allerlei vormen en figuren tot uiting worden gebracht.

De Pramenracers hadden flinks uitgepakt om Aalsmeer te trakteren op feest en natuurlijk een beetje om een prijs te winnen. Gezelligheid en gek doen vormen de basis hier zijn alle ruim 150 teams voor geslaagd, honderd procent. Piraten, ruimtewezens, ridders, vikingen, romeinen, drakentemmers, hofdames, elfjes, aardbeien en biertjes, wat een variatie en zo tot in de puntjes verzorgd. Ook de pramen en bokken waren prachtig versierd, natuurlijk volgens het thema.

Prijzen

Pramenracers, SPIE-bestuur en alle vrijwilligers: Bedankt voor dit fabelachtige, Aalsmeerse feestje! Rest nog het bekend maken van de prijzen. Het zijn de ’toetjes’ na afloop en ze smaken (ook) altijd naar meer. Zo is de Watertoren trofee voor het best uitgebeelde thema gewonnen door team 345 met het Nessie monster, mocht team De Poddeworsten de Joppe trofee in ontvangst nemen voor de gezelligste (shoarma) praam en was de pechprijs voor team Nachtwacht 2 die deze 13e september echt ongeluk had, aangevaren, een stuk uit de praam en ook nog de Penta kapot. Snelste recreantenteam waren de piraten van De Vlijtbuiters en snelste bokkenteam waren de oranje voetballers van Mooie Mannen TV. De Juf Alberdien trofee (snelste damesteam) mochten de hertoginnen van Bad Girls in ontvangst nemen en de Jan Stokkeland trofee (snelste praam) is gewonnen door Jan Joppe met zijn team Aquapraam.

Foto’s: www.kicksfotos.nl