Prachtige midgetgolf-vrijdagen voor senioren

Aalsmeer – Wat een prachtige vrijdagen vol plezier en verbinding tijdens de midgetgolfactiviteit bij Midgetgolfclub Aalsmeer! Gedurende zes weken in de maanden juni tot en met september verzamelen circa 20 senioren zich bij de club om samen de competitie aan te gaan en aansluitend gezellig na te praten bij een kopje koffie of thee. De zomeractiviteit is een initiatief van Participe Amstelland in Aalsmeer in samenwerking met de Midgetgolfclub. Kim van Zijverden, activiteitencoördinator bij Participe: “We merken dat veel mensen het jammer vinden dat in de zomer een aantal vaste activiteiten een zomerstop heeft. Daarnaast zijn kinderen en buren vaak ook nog eens een paar weken weg. Dan is het heel leuk om samen een activiteit in de buitenlucht te ondernemen.”

De belangstelling voor de zomeractiviteit is groot. Kim: “Het ging echt snel met de aanmeldingen. Sommige mensen kennen elkaar wel al, maar op de baan worden ook nieuwe contacten gelegd en we zien zelfs dat er telefoonnummers worden uitgewisseld. Er wordt veel gelachen en wanneer nodig helpen mensen elkaar.” En dankzij deze hulp kan Jan ook meespelen. Hij is slechtziend, maar dankzij twee andere heren kan hij toch meedoen en samen met de andere spelers geniet hij volop van het spel. Dat blijkt voor andere deelnemers weer inspirerend: een duidelijk voorbeeld dat iedereen mee kan doen, ook als je een beperking hebt.

Er zijn weer volop nieuwe mooie herinneringen gemaakt! Ook gratis meedoen? Het midgetgolfen voor senioren is nog op de vrijdagen 22 augustus en 5 september, beide dagen van 9.30 tot 11.30 uur. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan door te bellen naar: 0297-326670 of door een e-mail te sturen naar Kim via: team.aalsmeer@participe.nu.

Foto: Deelnemers aan het senioren-midgetgolf op vrijdag (aangeleverd).