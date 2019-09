Poppentheater present op Kunst & Kids Festival

Amstelland – Het Amstelveens Poppentheater doet mee met de Week van de Ontmoeting en aan het Kunst & Kids Festival. Op zaterdag 28 september uur speelt en zingt de jonge zeer talentvolle Mirthe Dokter een voorstelling van 30 minuten die past binnen de Week van de Ontmoeting. De voorstelling ‘Kijk, ik zoek’ gaat over een klein jongetje die vanuit het AZC zijn buurt gaat ontdekken. Vol enthousiasme schildert Mirthe het verhaal met behulp van een overheadprojector in een groot prentenboek.

Mirthe won de publieksprijs tijdens het Puppet International Festival en de jury prijs van de Nederlandse Vereniging van Poppenspelers.

De aanvang van de middagvoorstelling is 16.00 uur. Aanvang avondvoorstelling 19.30 uur. Toegang 6,50 euro en dit bedrijf is inclusief een drankje.

Op zondag 29 september brengt Goochelaar Jahon een woordloze combinatie tussen goochelen, schaduwspel en theatrale clownerie. Een intieme voorstelling in een kleine circustent. Neem plaats op de tribune en je bent getuige van een zeer bijzondere goochelaar. Deze voorstelling speelt namens het Poppentheater op het Kunst & Kids Festival van Schouwburg Amstelveen om 13.00, 14.00 en 15.00 uur in een circustent voor de schouwburg. Kaartjes zijn te koop via de schouwburg Amstelveen. Naast Goochelaar Jahon zal Irene Laros met haar gekke hond als loopact aanwezig zijn op het Kunst & Kids Festival in Amstelveen.