Poppenkast zondag bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Op zondag 5 augustus zal er op kinderboerderij Boerenvreugd een leuke poppenkastvoorstelling te zien zijn. De heer Zelen, ervaren poppenkastspeler op scholen in de omgeving, komt met zijn voorstelling ”Beestenboel’ naar Boerenvreugd.

Het was vier weken geleden, tijdens het verjaardagsfeest van Boerenvreugd, de heer Zelen zelf die het idee aandroeg om een aantal voorstellingen te komen geven. “Ze vroegen me of ik de kinderboerderij kan helpen, op deze manier lever ik graag mijn bijdrage.” De heer Zelen is al jaren trouw bezoeker van Boerenvreugd, met zijn kleinkinderen. Hij weet dat de organisatie volledig draait op vrijwilligers, uiteraard geholpen door de cliënten en medewerkers van Ons Tweede Thuis.

Het bestuur van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer is blij met dit initiatief en ondersteunt het van harte. Er zijn twee voorstellingen. De eerste is om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur. Het bezoeken van deze voorstellingen is gratis. Uiteraard wordt aan de ouders wel gevraagd of er wat voor Beer overblijft, het varken bij de entree.

Ziet u ook mogelijkheden om met uw eigen talent Stichting Kinderboerderij Boerenvreugd te steunen en te helpen? Meldt u dan via bestuur@boerenvreugd.nl. De vrijwilligers vertellen u graag meer over wat u allemaal kunt doen.