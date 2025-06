Popkoor Soundsation zoekt projectzangers (m/vr)

Aalsmeer – Altijd al eens willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen? Dan heeft Popkoor Soundsation een leuk aanbod. In dit jubileumjaar geeft Soundsation op 23 november een concert waarbij een projectkoor een deel van het repertoire mee zal zingen.

Van sopraan tot tenor

Er zijn al veel aanmeldingen voor dit projectkoor, maar hoge sopranen en mannen, zowel bas, bariton of tenor kunnen zich nog aanmelden. Dus ben jij sopraan en kun je hoog (en zuiver) zingen? Of ben je bas, bariton of tenor? Meld je dan aan via het mailadres jubileum@soundsationaalsmeer.nl. Vermeld in de mail naast je naam, tevens je telefoonnummer en je stempartij. Er wordt vervolgens contact opgenomen.

Zeven repetities

Om mee te zingen tijdens dit concert met de titel ‘Soundsation goes Dutch’ (overigens worden niet alleen Nederlandstalige nummers gezongen) in november, wordt wel van de nieuwe zangers en zangeressen gevraagd om tijd in dit project te investeren. Er wordt zeven dinsdagen van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in The Beach aan de Oosteinderweg. De data zijn: 1 juli, 2, 9 en 30 september, 7 en 28 oktober en 18 november (er mag één repetitie gemist worden). Soundsation zorgt voor bladmuziek en ingezongen oefenbestanden.

De technische doorloop wordt gehouden op zondag 2 november (morgen en middag), de generale repetitie is op vrijdag 21 november en het concert is op zondag 23 november vanaf 16.30 uur in De Spil in Kudelstaart. Er wordt een bijdrage van 25 euro per persoon gevraagd voor de muziek en de organisatie. Meer en andere informatie is ook te lezen op de website www.soundsationaalsmeer.nl. Zing mee en beleef deze fantastische muzikale ervaring met Popkoor Soundsation!

Foto: aangeleverd