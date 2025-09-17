Pop-Up Art Store en expositie bij Eveleens Makelaars

Aalsmeer – Komend weekend (20 en 21 september) opent tijdens de KCA Kunstroute de Pop-Up Art Store haar deuren in het kantoor van Eveleens Makelaars aan de Punterstraat 2 (hoek Praamplein). Bezoekers kunnen hier kunstwerken van de deelnemende kunstenaars kopen, allemaal aantrekkelijk geprijsd tot maximaal €40. Voor wie op zoek is naar groter werk: deze kunstwerken zijn bij de kunstenaars op hun eigen kunstroutelocaties te bewonderen en te koop.

Naast de Pop-Up Art Store is er dit jaar een bijzondere expositie ingericht ter nagedachtenis aan Margareta Groot-Oijmark, die in juni is overleden. Van haar zijn tekeningen en schilderijen te zien. Margareta zette zich de laatste jaren van haar leven met veel veerkracht in voor klinische studies naar nieuwe therapieën. Deze levensverlengende behandelingen bieden hoop voor toekomstige kankerpatiënten.

Bezoekers die een werk van Margareta mee naar huis willen nemen, kunnen dit doen in ruil voor een vrijwillige bijdrage aan KWF Kankerbestrijding. Dit kan eenvoudig via een QR-code of contant. De volledige opbrengst komt direct ten goede aan kankeronderzoek.

De deuren van de Pop-Up Art Store en de expositie bij Eveleens Makelaars staan tijdens de KCA Kunstroute wagenwijd open voor kunstliefhebbers én voor iedereen die Margareta’s werk wil eren.

Op de foto de onlangs overleden Margareta Groot-Oijmark, van haar zijn tekeningen en schilderijen te zien. (Foto aangeleverd).