Kudelstaart – Er was deze zomer een mega oogst aan pompoenen in Voedselbos Kudelstaart. In diverse soorten, maten en kleuren. Het merendeel heeft een prima bestemming gevonden: in de soep, in de cake, als hartige taart en als ovenschotel. Allemaal even lekker. Of als versiering op de tuintafel, want dat kan natuurlijk ook. De grote ‘jongens’ zijn thuisgebleven. De mega pompoenen zeg maar. Hen wacht een droevig lot: een langzame dood sterven en uiteindelijk roemloos op de composthoop belanden. En dat is eigenlijk zo jammer.

Eyecatcher met Halloween

Maar, er is een alternatief. Hoe leuk zou het zijn om zo’n reus bij je voordeur neer te zetten. Geef hem een paar ogen en een mond, hang er een lichtje in en het is de eyecatcher met Halloween. Met een beetje handigheid en een snoertje op batterijen kan hij zelfs nog mee met Kerstmis. Nou hebben die zware jongens niet het formaat dat je in je fietstas stopt of onder je snelbinder meeneemt. Ook daar is een oplossing voor. Stuur een mailtje naar voedselboskudelstaart@gmail.com of bel: 06-47304966. Tegen een kleine vergoeding wordt de mega pompoen thuisbezorgd (in de omgeving uiteraard, niet als je in Maastricht woont).

Foto: De mega-pompoenen in Voedselbos Kudelstaart (tekst en foto: TO).

