Politie zoekt getuigen van mishandeling

Aalsmeer – In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli heeft rond tien voor half twee op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg een mishandeling plaatsgevonden.

Twee jongens van 17 jaar uit Aalsmeer zijn aangevallen door een groep van acht andere jongens. De twee wisten te vluchten, maar hebben wel een jas en een fiets moeten achterlaten.

De acht jongens zijn allen rond de 16 jaar oud en waren gekleed in trainingspakken (mogelijk van de merken Nike en/of Adidas). Enkele van hen waren lopend, andere hadden een fiets mee.

De twee 17-jarigen hebben direct alarm geslagen. Hierop zijn agenten naar het surfeiland gegaan, maar de groep jongens is niet meer aangetroffen.

De politie hoopt dat getuigen zich te melden. Dit kan bij het bureau aan de Dreef of telefonisch via 0800-8844 of anoniem 0800-7000.