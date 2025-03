Politie: Onverwachte klussers actief, wees alert!

Aalsmeer – De afgelopen dagen heeft de politie verschillende signalen gekregen dat er in Aalsmeer en Uithoorn (Ierse/Engelse) klusjesmannen actief zijn die ongevraagd diensten aanbieden. De politie waarschuwt inwoners om alert te zijn bij onverwachte klussers of verkopers aan de deur en vooral geen opdracht te geven zonder schriftelijke offerte of verificatie.

Rondreizende groepen die diensten op een agressieve manier aanbieden en achteraf hoge(re) prijzen vragen, zijn al eerder in Aalsmeer en Uithoorn actief geweest en hebben diverse inwoners gedupeerd.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden komen de klussers zogenaamd ‘onvoorziene zaken’ tegen, zeggen deze ook opgelost te hebben en er wordt een veel hogere prijs gevraagd dan in eerste instantie is afgesproken. Bovendien is het werk wat afgeleverd wordt veelal van zeer beperkte kwaliteit.

Ga dus niet met deze klussers in zee, zeg resoluut ‘nee’, de benadering is namelijk meestal behoorlijk agressief. Doe wel melding bij de politie, ook bij een verdachte situatie in de buurt. Bel 0900-8844 of bij spoed 112.

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn (klussenbus).