Polish Culture Day NL in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum in Aalsmeer vindt zaterdag 3 mei een bijzonder evenement plaats: Polish Culture Day NL. Tijdens deze activiteit maken bezoekers kennis met de Poolse cultuur en de connectie met Nederland door boeiende presentaties, live muziek en een heerlijke proeverij.

Nederland en Polen kennen een lange verbintenis. Zo zijn er in deze regio tal van (historische) Poolse sporen te vinden, waren Poolse militairen in 1945 betrokken bij de bevrijding van Nederland en zijn er ook in de kunsten allerlei raakvlakken. In het Flower Art Museum is momenteel de tentoonstelling ‘Poolse Passie’ te zien, een kleurrijke en afwisselende expositie met het werk van negen Poolse kunstenaars. In dit kader organiseert het museum samen met Polish Culture NL een feestelijke middag waarop de Poolse en Nederlandse cultuur worden verbonden.

Het volledig Nederlands gesproken programma duurt van 15.00 tot circa 18.00 uur en is zeer de moeite waard voor iedereen met belangstelling voor de culturele banden tussen beide landen. Er zijn drie korte presentaties, er komen twee fantastisch musici, er is een mini-tentoonstelling met bijzondere Poolse affiches en u kunt genieten van Poolse lekkernijen. Dankzij een bijdrage van Polish Culture NL en het Cultuurfonds kost een ticket slechts 13,50 euro per persoon. Kijk voor meer informatie en het reserveren van tickets op www.flowerartmuseum.nl.

Foto aangeleverd: Poolse Passie – kunstwerk Elize Eveleens (Ode aan de stille krachten).