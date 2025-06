Poëzie in de Tuin over ‘blommen’ en kwekers

Aalsmeer – Dit jaar presenteerde KCA voor de eerste maal ‘Poezië in de Tuin’. Na het succes van Poëziepraat en Poëzievaart in voorgaande jaren, was het nu tijd om op één van Aalsmeers mooiste locaties naar gedichten te luisteren. Een 15-tal dichters had de uitnodiging aangenomen om woensdagavond 4 juni naar de Historische Tuin te komen om in een zachte avondbries dichtregels voor te dragen. Het thema moest wel iets met (de historie van) Aalsmeer, de tuinbouw of natuur te maken hebben.

In twee groepjes gingen de dichters uiteen om tijdens een rondleiding, verzorgd door de gidsen van de Historische tuin, helemaal in de sfeer te komen. Klassieke boom-, seringen- en rozensoorten wisselden elkaar af met andere planten, bomen en bloemen. Er is elk seizoen bloei in de Historische Tuin. Zowel de niet-Aalsmeerse als de lokale dichters keken hun ogen uit en genoten van het verhaal dat rondleiders Jacques en Henny vertelden over het ontstaan van typisch Aalsmeerse teelten als buxus, aardbeien en later seringen en rozen.

Betekenis

Op de voor hen toepasselijke plekken, bijvoorbeeld in de rozenkas of bij de Lelietjes-der-Dalen, bij de oude seringenrassen of bij de lentebloemen kozen de dichters hun moment en droegen poëtische woorden voor. Woorden met een diepere betekenis over de natuur met groei maar ook sterven en verlies. Ook luchtige, bijna dansende woorden over bloemen en fleur. Nostalgie over kwekers met opgestroopte mouwen, waardoor doornen de kans kregen in hun armen te krassen. Woorden met betekenis van weleer, ‘pot vol blommen’ en ‘het kluchie’; écht Aalsmeers. Een tuin als paradijs, met eenvoudige ingrediënten om je gelukkig in te voelen, zoals de merel die hipt over het gras.

Het was een geslaagde avond, deze ‘kruisbestuiving’ van kunst en tuinbouw, tussen KCA en de Historische Tuin en leverde een oogst aan mooie gedichtjes op in diverse kleurschakeringen, net zoals op de Historische Tuin is te zien.

Tekst en foto: Joke van der Zee.